Военнослужащего США задержали в Британии по подозрению в связях с разведкой РФ

В Британии задержан военный США по подозрению в связях с российской разведкой Военнослужащего США задержали в Британии по подозрению в связях с разведкой РФ

Москва11 ноя Вести.Британская полиция задержала американского военного по подозрению в сотрудничестве с российской разведкой.

Военнослужащий армии США… был задержан по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных статьями 1 и 3 закона о национальной безопасности 2023 года (сбор секретной информации и сотрудничество с иностранной разведкой – ред.). Обвинения касаются России приводит РИА Новости заявление Скотленд-Ярда

В публикации сообщается, что 41-летний мужчина был задержан в рамках совместного расследования с Пентагоном и ФБР США. Задержанный находится в полицейском участке в Лондоне. Уточняется, что обвинения в отношении его являются "серьезными".

Глава ФБР Кэш Патель подтвердил, что задержание связано с обвинениями в шпионаже и отметил обеспокоенность США и союзников. Глава Командования контрразведки Армии США Шон Стинчон добавил, что фигурант дела является высокопоставленным военнослужащим с доступом к секретной информации.

Ранее сообщалось, что польская прокуратура обвинила двух граждан Украины в шпионаже в пользу России.