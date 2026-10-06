По делу о подготовке теракта в Фэрфорде арестован еще один человек

В Британии арестован еще один человек по делу о подготовке теракта в Фэрфорде По делу о подготовке теракта в Фэрфорде арестован еще один человек

Москва6 окт Вести.Полиция Великобритании арестовала еще одного человека, которого подозревают в причастности к подготовке теракта на авиабазе Фэрфорд, сообщила газета South China Morning Post.

Во вторник британская полиция арестовала в Лондоне 22-летнего мужчину по подозрению в террористическом правонарушении в связи с инцидентом с безопасностью на американской военной базе в Англии, который власти связали с Ираном говорится в публикации

Старший национальный координатор контртеррористической полиции Британии Вики Эванс подчеркнула, что следствие продолжает изучать разные версии инцидента.

27 сентября возле базы Фэрфорд, используемой ВВС США, были задержаны пять человек по подозрению в подготовке теракта. Позднее выяснилось, что все они – подданные Великобритании. Кроме того, 1 октября был задержан еще один человек. На данный момент все шестеро отпущены под залог.

Телеканал Sky News сообщил, что британская полиция по борьбе с терроризмом проверяет возможную связь Ирана с инцидентом рядом с базой Фэрфорд.

Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, объявил, что Соединенные Штаты вывели с базы свои стратегические бомбардировщики из-за угрозы атаки. Он подчеркнул, что считает Иран причастным подготовке нападения на авиабазу.

Премьер-министр Великобритании Эндрю Бернем также заявлял, что у Лондона якобы есть сильные основания, чтобы считать Иран причастным к инциденту в Фэрфорде, однако конкретную информацию не раскрыл.