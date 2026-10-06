Трамп: бомбардировщики США покинули базу в Великобритании из-за угрозы Трамп объяснил вывод бомбардировщиков США с базы Фэрфорд в Великобритании

Москва6 окт Вести.Вывод США всех своих стратегических бомбардировщиков B-1 с британской авиабазы Фэрфорд обусловлен угрозами против этих самолетов. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп в ходе беседы с журналистами в Белом доме.

Да, думаю, вы можете это сказать. Я имею в виду, они улетели оттуда неслучайно. Были некоторые угрозы сказал Трамп

При этом американский лидер подчеркнул, что есть основания говорить о причастности Ирана к этой ситуации.

Они (предполагаемые угрозы - прим. ред.) были бы связаны с Ираном заключил президент США

Ранее стало известно, что из соображений безопасности США вывели все бомбардировщики B-1 с британской авиабазы Фэрфорд. По данным The Wall Street Journal, решение было принято после инцидента и подозрений в подготовке терактов против объекта. На базе находились около десяти B-1, которые передислоцировались на американские авиабазы. Их боеготовность остается на прежнем уровне.

27 сентября возле базы Фэрфорд были задержаны пять человек по подозрению в преступлениях, предусмотренных законом о взрывчатых веществах. Впоследствии выяснилось, что все задержанные - подданные Великобритании, их выпустили под залог.

Телеканал Sky News заявил, что британская полиция по борьбе с терроризмом проверяет возможную связь Ирана с предполагаемым терактом в районе авиабазы Фэрфорд. О возможном "иранском следе" также рассказали источники The Times.

Госсекретарь США Марко Рубио, в свою очередь, выразил уверенность, что в инциденте на авиабазе присутствует "иностранный след".