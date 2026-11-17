Кнайсль о возможном присутствии ЕС на переговорах по Украине: это уже не диалог

Кнайсль прокомментировала возможное присутствие Европы на переговорах по Украине Кнайсль о возможном присутствии ЕС на переговорах по Украине: это уже не диалог

Москва17 ноя Вести.Возможное участие Европы в переговорах по Украине выглядит сомнительно, так за столом окажется толпа, и встреча превратится не в диалог, а в последовательность монологов и зачитывание заранее подготовленных текстов. Такое мнение в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" высказала бывшая глава МИД Австрии, руководитель Центра G.O.R.K.I. СПбГУ Карин Кнайсль.

Кнайсль сравнила предстоящую встречу лидеров России, КНР и США, которая состоится в Шэньчжэне с возможными переговорами по вопросу урегулирования украинского кризиса, с присутствием представителей ЕС.

Возвращаясь к этой встрече Большой тройки, как я называю ее, которая скоро состоится: когда я вижу все эти встречи на экране – делегации достаточно небольшие, делегация США – там всего несколько человек. Понятно, что там есть люди за кулисами, но в самом зале их не так много. И есть, соответственно, люди, принимающие решение, с мандатом на это. А в Европейском Союзе это толпа заявила Кнайсль

По ее мнению, продуктивных переговоров с участием представителей Евросоюза не получится.

Мы, наверное, все знаем из собственного опыта, что, когда у нас больше шести или восьми людей за столом, это уже больше не дискуссия… У нас не будет хорошего разговора с хорошим заключением, а когда 27 человек за столом, это уже вообще бесполезное мероприятие. Это будет последовательность монологов. Это будет просто зачитывание подготовленных текстов, и все. Поэтому они сейчас в такой безнадежной ситуации, я бы так сказала сказала Кнайсль

Ранее экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров заявил, что формат переговоров по урегулированию украинского кризиса с участием Европы в составе Е5+ЕС добавляет как минимум шесть новых участников с разными точками зрения.