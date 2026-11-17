Политолог заявил, что Европа выпрашивает место за столом переговоров по Украине Политолог Баширов: униженная Европа просится за стол переговоров по Украине

Москва17 ноя Вести.Европа трещит по швам и ее представителям приходится унижаться, чтобы получить место за столом переговоров по мирному урегулированию украинского кризиса. Об этом в беседе с KP.RU заявил политолог Марат Баширов.

Эксперт указал, что главная повестка Евросоюза прямо сейчас заключается в том, чтобы всеми правдами и неправдами стать полноценным участником процесса мирного урегулирования.

Это, конечно, унизительно для них. То есть, они должны нас уговаривать, чтобы мы их пустили за стол переговоров. А мы говорим: давайте список вопросов считает Баширов

Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль ранее высказалась по поводу возможного участия Европы в переговорах по Украине. Она сказала, что страны ЕС всегда посылают на переговоры многочисленные делегации, с которыми невозможно вести живой диалог. Такое мероприятие, по ее опыту просто превращается в зачитывание подготовленных заявлений.