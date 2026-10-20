Москва20 окт Вести.Европа всеми силами пытается сорвать переговоры по Украине, а потому вновь намерена предложить неприемлемые для РФ условия завершения конфликта. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил политолог, член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов.

Так он прокомментировал сообщения в СМИ о том, что европейцы могут предложить РФ новые пути урегулирования конфликта на Украине.

Европа не просто тормозит переговорный процесс, она пытается его сорвать и пытается сделать это всеми силами. Более того, пытается это сделать на протяжении всего переговорного процесса. И то, что происходит сейчас – это очередной маневр Европы, направленный на то, чтобы переговоры не состоялись. Потому, что те якобы предложения, которые Европа сейчас собирается озвучить, они неприемлемы для России заявил политолог

Шаповалов напомнил, что ни нахождение на территории Украины вооруженных формирований европейских стран, ни временное перемирие не будут расценены РФ в качестве приемлемого варианта завершения украинского конфликта.

Результат конфликта решается на поле боя. И в данном случае российские вооруженные силы методично, последовательно решают поставленные президентом РФ цели, и они будут решены. А что касается желания европейских лидеров, то действия России на линии боевого соприкосновения, так же как ответ России в экономическом противостоянии – это эффективность российской экономики – это, по сути, принуждение не только Украины, но и Европы к миру. И рано или поздно Европе придется смириться с реальностью, которую пока они не приемлют для себя добавил Шаповалов

Ранее журналист портала Axios Барак Равид сообщил, что спецпосланник президента США Стивен Уиткофф надеется довести до президента РФ Владимира Путина итоги переговоров в Осло по украинскому урегулированию.