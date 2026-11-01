Москва1 нояВести.Европейцы намерены сорвать переговоры по урегулированию украинского конфликта, если их сделают участниками этого процесса. Об этом заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен в эфире YouTube-канала.
Представители Европы могут сорвать процесс урегулирования конфликта на Украинесказал он
По его словам, европейцы оказались в "очень неловком положении": с одной стороны они требуют, чтобы им выделили место за столом переговоров, поскольку речь идет о Европе, а с другой – не хотят вести диалог с представителями России.
То есть они хотят сидеть за столом, но не разговаривать. И в этом, по сути, все это время и заключалась главная проблемадобавил профессор
Диесен при этом отметил, что все предложения европейцев по урегулированию украинского кризиса – немедленное прекращение огня, вступление Украины в НАТО, выплата Россией репараций – заведомо неприемлемы, поэтому "ни американцы, ни русские не хотят видеть их на переговорах".
25 октября президент США Дональд Трамп анонсировал скорое начало трехсторонних переговоров США, России и Украины. Ожидается, что встреча на уровне рабочих групп пройдет в Абу-Даби. Однако конкретная дата переговоров пока не определена, заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По данным Financial Times, США рассматривают Германию, Францию и Великобританию как наиболее вероятных представителей Европы на возможных переговорах по урегулированию украинского конфликта. При этом, по словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, Россия договорилась о возобновлении переговоров только с США и Украиной.
Как отмечал ТАСС со ссылкой на дипломатический источник в Брюсселе, у Евросоюза отсутствует согласованная переговорная позиция для участия в диалоге с Россией и США по Украине. Вместо ее выработки страны объединения спорят о кандидатуре переговорщика.