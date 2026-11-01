В Норвегии заявили о намерении европейцев сорвать переговоры по Украине Профессор Диесен: европейцы могут сорвать переговоры по Украине

Москва1 ноя Вести.Европейцы намерены сорвать переговоры по урегулированию украинского конфликта, если их сделают участниками этого процесса. Об этом заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен в эфире YouTube-канала.

Представители Европы могут сорвать процесс урегулирования конфликта на Украине сказал он

По его словам, европейцы оказались в "очень неловком положении": с одной стороны они требуют, чтобы им выделили место за столом переговоров, поскольку речь идет о Европе, а с другой – не хотят вести диалог с представителями России.

То есть они хотят сидеть за столом, но не разговаривать. И в этом, по сути, все это время и заключалась главная проблема добавил профессор

Диесен при этом отметил, что все предложения европейцев по урегулированию украинского кризиса – немедленное прекращение огня, вступление Украины в НАТО, выплата Россией репараций – заведомо неприемлемы, поэтому "ни американцы, ни русские не хотят видеть их на переговорах".

25 октября президент США Дональд Трамп анонсировал скорое начало трехсторонних переговоров США, России и Украины. Ожидается, что встреча на уровне рабочих групп пройдет в Абу-Даби. Однако конкретная дата переговоров пока не определена, заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По данным Financial Times, США рассматривают Германию, Францию и Великобританию как наиболее вероятных представителей Европы на возможных переговорах по урегулированию украинского конфликта. При этом, по словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, Россия договорилась о возобновлении переговоров только с США и Украиной.

Как отмечал ТАСС со ссылкой на дипломатический источник в Брюсселе, у Евросоюза отсутствует согласованная переговорная позиция для участия в диалоге с Россией и США по Украине. Вместо ее выработки страны объединения спорят о кандидатуре переговорщика.