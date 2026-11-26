Москва26 ноя Вести.Европейцы хотят сузить переговоры с РФ до обсуждения украинского конфликта, потому что не готовы обсуждать условия безопасности в регионе, в том числе для России. Такое мнение в интервью ИС "Вести" выразил экс-депутат Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров.

То, что я наблюдаю сейчас, их желание присоединиться к переговорной группе, наталкивает меня на мысль, что они хотят все сузить до украинского конфликта. Тем самым они хотят нам сказать, что вопрос европейской безопасности они обсуждать пока не намерены. То есть они до сих пор, наверное, считают, что через НАТО они могут решить вопрос европейской безопасности без России. Я думаю, этого не получится сказал экс-нардеп

Он добавил, что цель провокаций со стороны европейских представителей - не допустить каких-либо конструктивных переговоров между какими то ни было сторонами.

Килинкаров также рассказал, как именно Запад пытается помешать переговорному процессу по Украине.