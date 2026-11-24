Москва24 ноя Вести.Украина не вписывается в вопрос обсуждения европейской безопасности. Об этом заявил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" экс-депутат Верховной рады Украины V-VII созывов Спиридон Килинкаров.

Он заявил, что сейчас в отношении возможных диалогов Европа находится на распутье.

Мне кажется, после вот этой пресс-конференции "коалиции желающих", устами и Мерца (Фридрих Мерц канцлер Германии - прим. ред.), и Макрона (Эммануэль Макрон президент Франции - прим. ред.) была озвучена идея о том, что вопрос европейской безопасности должны решать они ... Это означает, что, в принципе, сделано в Абу-Даби предложение: вы хотите обсуждать вопрос европейской безопасности? Мы готовы с вами его обсуждать со стороны России … Но только в вопрос европейской безопасности, как одна из сторон, не вписывается Украина … Она просто выпадает из этого процесса прокомментировал политик

Килинкаров отметил, что Украину будут сохранять как переговорную площадку.

Отдельно переговоры по Украине. Понятно, эту переговорную площадку будут сохранять для решения разного рода гуманитарных вопросов... А вот то, что касается вопроса глобальной безопасности, если он так интересует Европу. Россию он интересует... Россия готова с ними вести диалог. Но тогда за столом переговоров не будет Украины, а Украину придется вмонтировать в общую архитектуру европейской безопасности, если мы с ними о чем-то договоримся. Сейчас они уже фактически отрицают возможность такого формата добавил экс-депутат

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва пока рассматривает Абу-Даби в качестве площадки для следующего раунда трехсторонних переговоров, однако не исключает и другие варианты.