Москва24 ноя Вести.Должен появиться "новый формат переговоров", поскольку попытки вести конструктивный диалог с Украиной уже полностью исчерпаны. Об этом в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" заявил экс-депутат Верховной рады Украины V-VII созывов Спиридон Килинкаров.

Он отметил, что если у европейцев есть интерес к сохранению собственной безопасности, то им будет предложен совершенно другой формат переговоров, отличный от формата Абу-Даби.

Я еще раз хочу сказать, переговоров в формате Абу-Даби... не будет... Если у них есть интерес обеспечить европейскую безопасность, у них есть инстинкт самосохранения - им будет предложен совершенно другой формат. Прямой формат переговоров - пожалуйста, приезжайте в Москву и будем с вами вести дискуссию в отношении европейской безопасности… Переговоры с Зеленским бессмысленны. Почему должен этот новый формат родиться? Потому что… Лимит на прямые переговоры с Зеленским и Украиной исчерпан. Они были в Минске, были в Париже, были в Стамбуле... заявил экс-депутат

Ранее член Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер заявил, что "евротройка" – Великобритания, Франция и Германия, – не располагают свободой действий в отношении переговоров с Россией, поскольку любая конструктивная инициатива с их стороны сразу же столкнется с сопротивлением Украины, стран Балтии и руководителей европейской дипломатии.