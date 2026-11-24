Евродепутат Картайзер: у "евротройки" нет свободы действий по переговорам с РФ

Евродепутат: ФРГ, Франция и Великобритания несвободны в вопросе переговоров с РФ Евродепутат Картайзер: у "евротройки" нет свободы действий по переговорам с РФ

Москва24 ноя Вести.Страны, входящие в так называемую "евротройку" – Великобритания, Франция и Германия, – не располагают свободой действий в отношении переговоров с Россией, поскольку любая конструктивная инициатива с их стороны сразу же столкнется с сопротивлением Украины, стран Балтии и руководителей европейской дипломатии.

Такое мнение выразил член Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер в разговоре с "Известиями".

У "евротройки" практически нет свободы действий: если бы у ее участников возникло желание начать переговоры с Россией, они немедленно столкнулись бы с противодействием со стороны Украины, стран Балтии и таких политических фигур, как (глава евродипломатии Кая - прим. ред.) Каллас сказал Картайзер

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Россия ждет от представителей стран – участниц "евротройки" ответа на приглашение провести переговоры в Москве.

Соответствующее предложение было направлено европейцам по дипломатическим каналам. Об этом сообщил президент России Владимир Путин 19 ноября на пресс-конференции после встречи с коллегами из США и Китая Дональдом Трампом и Си Цзиньпином.