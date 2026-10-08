Москва8 окт Вести.Украина может или стать частью Европы, или частью России, но как самостоятельное государство существовать не сможет. Об этом заявил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" экс-депутат Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров.

Также он отметил, что Украина утратила свой шанс на суверенитет и независимость.

Что касается предложения по поводу нейтрального статуса, я хочу задать вопрос, а вообще нейтральный статус Украины — это актуально сегодня? Вот после очередной волны расширения НАТО, включая там Швецию, Финляндию, вообще буферная зона — это актуально на сегодняшний день с точки зрения безопасности Российской Федерации? Мне кажется, это уже неактуально... Украина утратила свой шанс на суверенитет и независимость. То, что ей даровали в девяносто первом году, оно было расстреляно на Майдане. Его уже не существует, и Украина как самостоятельное государство, после всего того, что с ней произошло, оно уже существовать не может. Она может быть только либо частью Европейского Союза, либо может быть только частью России заявил политик

Ранее Спиридон Килинкаров вспомнил предвыборные обещания главы киевского режима Владимира Зеленского 2019 году. По его словам, обещания так и остались невыполненными.