Килинкаров: за 7 лет спустя встречи Зеленского и Путина не изменилось ничего Килинкаров: просьба Зеленского не отличается от его разговора с Путиным в 2019

Москва7 окт Вести.Предмет разговора встречи главы киевского режима Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина в 2019 году в Париже повторяется и на сегодняшний день.

Об этом заявил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" экс-депутат Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров.

Он вспомнил тезисы, с которыми Зеленский шел на выборы в 2019 году. По его словам, ситуация не изменилась.

Скажите мне, вот какой видит Зеленский выход из этой ситуации, войны? У него требования два: нужна встреча с Путиным и нужно… прекратить огонь по линии боевого соприкосновения. Стоим там, где стоим. Я вспоминаю девятнадцатый год, когда он с этими тезисами шел на выборы, да? А в этом году еще же было одно событие, в 2019 году. Это была встреча Зеленского и Путина в Париже. Хочу напомнить, что Путин никогда не приезжает на встречу, если группы, которые готовят эту встречу, не согласовали все позиции. Вот когда все согласовано, тогда эта встреча может состояться. Она же состоялась. Это о чем говорит? О том, что все было согласовано. А о чем там шла речь? А речь шла о том, что во время личной встречи Путина и Зеленского они должны были решить один вопрос - разведение сил и средств по линии боевого соприкосновения. Чем это отличается от того, что просит сегодня Зеленский? Я хочу просто спросить, зачем нужны были эти семь лет? Для того чтобы прийти опять в ту же самую точку? прокомментировал политолог

Также Килинкаров задался вопросом о признании политической ошибки и ее цене Зеленским.

Ранее Спиридон Килинкаров зачитал фрагмент инаугурационной речи Зеленского 2019 года. Он задался вопросом, как изменилась Украина за 7 лет.