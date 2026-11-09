Килинкаров: Зеленский в 2019 году в Париже совершил стратегический просчет

Эксперт заявил о стратегической ошибке Зеленского, которую нельзя исправить Килинкаров: Зеленский в 2019 году в Париже совершил стратегический просчет

Москва9 ноя Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский совершил стратегический просчет еще в 2019 году. Такое мнение ИС "Вести" высказал бывший депутат Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров.

В декабре 2019 года Зеленский сидел в Париже на обсуждениях в нормандском формате - это был единственный шанс реализовать совершенно другую стратегию - не уничтожения, а развития Украины. Фактически в Париже Зеленский подписал или вынес приговор Украине, отказавшись от реализации тех договоренностей, которые были достигнуты ранее заявил Спиридон Килинкаров

По его мнению, для Зеленского это была стратегическая ошибка, которую исправить уже невозможно.

Нормандский формат - серия переговоров по мирному урегулированию ситуации на юго-востоке Украины, в которых принимали участие Россия, Украина, Германия и Франция. Название получили по месту проведения первой встречи глав четырех государств. Она прошла 6 июня 2014 года в нормандском замке Шато де Бенувиль (Франция) в ходе мероприятий в честь 70-летия высадки союзников в Нормандии.