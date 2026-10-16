Килинкаров назвал главное отличие Украины прошлого от Украины настоящего Килинкаров сравнил Украину прошлого с той, которая есть сейчас

Москва16 окт Вести.Главное отличие между той Украиной, которая была раньше, и той, которая есть сейчас – правящая там "верхушка". Об этом в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" заявил экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.

По его словам, ранее на Украине было место для демократии, свободы слова и конкурентных выборов, поскольку страной управляли политики, понимающие всю ответственность своего положения.

Власть изменилась. В той Украине, в которой мы жили… Это была Украина, в которой была демократия какая-то, свобода слова, конкурентные выборы, способность, условно говоря, выходить из кризисных ситуаций бескровно. Это же происходило почему? Потому что у власти были политики, которые понимали, что такое государство, что такое власть, какова ее ответственность. Не все, конечно, но тем не менее большинство все-таки были люди, которые в той или иной мере понимали степень своей ответственности за возможные последствия объяснил Килинкаров

А кто пришел сейчас к власти? Вот те, кто презираемы были в той стране, агрессивные люди… Те, которые пришли на Майдан, взяли в руки оружие и начали стрелять, они и стали властью. Они же пришли ко всему через кровавый Майдан, через переворот. И они фактически установили свою диктатуру. Поэтому удивляться тому, что сейчас происходит, нам не приходится продолжил он

По его словам, единственное, чем на данный момент занимается действующий глава киевского режима Зеленский – строительство диктатуры и попутное уничтожение всего, "что попадется под руку".

Единственное, чем занимается Зеленский, продолжает строить свою диктатуру, уничтожая все на своем пути: местное самоуправление, демократию, свободу слова, церковь, все, что может, в принципе, представлять для него угрозу, это все должно быть сожжено дотла добавил политик

Ранее Спиридон Килинкаров заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский не реализовал ни одного своего обещания из инаугурационной речи 20 мая 2019 года.