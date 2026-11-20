Экс-депутат Килинкаров: Зеленский осознает, что зависим от Европы Килинкаров о Зеленском: он на самом деле понимает свою зависимость

Москва20 ноя Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский понимает, что зависим от Европы. Об этом заявил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" экс-депутат Верховной рады Украины V-VII созывов Спиридон Килинкаров.

По его мнению, Россия исчерпала все возможности прямого диалога с Украиной.

Этот диалог был в Минске, этот диалог был в Париже, этот диалог был в Стамбуле, этот диалог был в Абу-Даби, мы уже говорили в разных форматах с ними, с разными посредниками, делали разные предложения. Конечно, согласен, прямой диалог с Украиной наиболее, наверное, эффективный, но при одном условии: если там есть договороспособная сторона. Они недоговороспособны. Соответственно, теперь вопрос европейской безопасности поднят на уровень, до которого Украина не дотянется никогда. И Зеленский понимает это в принципе. И он сейчас носится, знаете, с какой идеей? Он носится с идеей, что нельзя обсуждать вопрос европейской безопасности без европейцев. И добавляет: "И точно так же нельзя обсуждать вопрос Украины, украинской безопасности без Украины". Почему он это делает? Потому что он понимает на самом деле - он зависит от Европы прокомментировал политик

Ранее Килинкаров заявил, что Европа сама распространяет страхи, исходя из которых потом будут приниматься политические решения.