Килинкаров о страхах ЕС: все это они будут конвертировать в политические решения Килинкаров: страхи на самом деле распространяются Европой

Москва20 ноя Вести.Европа сама распространяет страхи, исходя из которых потом будут приниматься политические решения.

Об этом заявил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" экс-депутат Верховной рады Украины V-VII созывов Спиридон Килинкаров.

Он подчеркнул, что на пресс-конференции президент России Владимир Путин заявил, что трехсторонний формат переговоров с лидерами Китая и США не направлен против других государств.

Теперь по поводу страхов Европы. Я смотрел встречу трех лидеров, и я не увидел там глобуса посреди круглого стола, которым бы они там чертили зоны своего влияния. Я к тому, что эти страхи, они на самом деле распространяются Европой. Все, что происходило там, не имеет отношения к этому. Более того, Путин на своей пресс-конференции заявил о том, что трехсторонний формат не направлен против других государств и не предполагает навязывания им этих решений. Мне кажется, ну, все очевидно и понятно. Но тем не менее, я думаю, эти страхи у них будут, они эти страхи будут распространять … Естественно, будут все это конвертировать в некие свои политические решения, исходя из этих самых страхов прокомментировал Килинкаров

Ранее председатель комитета Госдумы РФ по контролю, профессор РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Морозов заявил, что встреча лидеров России, Китая и США в китайском Шэньчжэне – страшный сон для Европы. По его словам, в Европе уверены, что договор во время встречи лидеров России, Китая и США может очень сильно повлиять на современную политическую историю.