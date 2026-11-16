Морозов: кошмарный для Европы сон - это то, что произойдет на днях в Шэньчжэне Депутат Морозов рассказал о главном предстоящем страхе европейцев

Москва16 ноя Вести.Предстоящая встреча лидеров России, Китая и США в китайском Шэньчжэне – страшный сон для Европы. Об этом в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" заявил председатель комитета Госдумы РФ по контролю, профессор РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Морозов.

По его словам, в Европе уверены, что договор во время встречи лидеров России, Китая и США может очень сильно повлиять на современную политическую историю.

Я вообще думаю, что для них (европейцев – прим. ред.) самый страшный вообще кошмарный сон — это то, что произойдет на днях в Шэньчжэне. Потому что они считывают эту встречу, где, как уже анонсировано, не будет обсуждаться Украина, но они считают так, что Путин, Си и Трамп могут договориться о чем-то таком, что в целом станет фактором мощнейшего влияния на современную политическую историю. Вот этого они страшно боятся, потому что они понимают, что они "не в этом вагоне, не в этом паровозе" ... это тот случай, когда … ты если не за столом, то ты, значит, на столе. Европейцы это прекрасно понимают и страшно боятся вот этой уникальной, конечно, исторической встречи заявил депутат

Ранее Павел Зарубин для ИС "Вести" сообщил, что президент России Владимир Путин на следующей неделе примет участие в исторической встрече с председателем Китая Си Цзиньпином и американским лидером Дональдом Трампом.