Москва20 окт Вести.Низкие рейтинги европейских лидеров будут обращать практически любое действие против них самих. Об этом в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" заявил экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.

Политик отметил, что очередная линия раскола внутри Украины уже произошла.

Очередная линия раскола внутри Украины, она, очевидно, уже есть. И вот эта иллюзия, с которой живет Зеленский о том, что, ну, Соединенные Штаты Америки нам уже давно деньги не дают, поэтому у нас есть надежный стратегический партнер в лице глобалистов-европейцев, которые будут бесконечно долго давать нам финансовые ресурсы и иногда позволяет себе некое хамство даже в отношении европейцев, понимая, что в любом случае они будут финансировать сказал экс-депутат

Однако Килинкаров отметил, что в Европе на данный момент ситуация напряженная, лидеры ЕС с такими низкими рейтингами потеряли "право на насилие".

Когда мы говорим, например, о Франции, почему французская власть не может влиять на эти процессы и остановить все это надо понимать одну простую вещь. На самом деле с такими рейтингами, как у лидеров, например, той же Франции… Он теряет "право на насилие". Все, что он будет делать, будет работать против него… Поэтому в этой ситуации говорить о Германии, где рейтинг Мерца (Фридрих Мерц канцлер Германии – прим. ред.) еще ниже, чем у Макрона (Эммануэль Макрон президент Франции – прим. ред.), ну, как бы в случае, если такие акции протеста возникнут и в Германии, я не знаю, способна ли немецкая власть каким-то образом, реагировать на эти протесты. И все действия, например, по подавлению всех этих акций протеста, они будут работать против них добавил он

Ранее политик заявил, что часть украинских политиков могут выступить за сохранение партнерских отношений с США, которые Зеленский, проводя свою политику, теряет.