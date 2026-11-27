Москва27 ноя Вести.Условий для конструктивного диалога России и Европы сейчас нет, а время уступок со стороны Москвы закончилось. Об этом заявил в интервью ИС "Вести" бывший депутат Верховной рады Украины, политолог Спиридон Килинкаров.

По его мнению, сейчас уступки со стороны России едва ли возможны.

Все, что мы могли допустить, все жесты доброй воли со стороны Российской Федерации, как мне кажется, закончены или должны быть закончены, потому что каждый раз, когда мы пытаемся пойти на некие уступки, это очень плохо заканчивается. Поэтому с этой точки зрения я не вижу пока никакого окна возможностей для того, чтобы мы вышли на какой-то конструктивный диалог с теми же самыми европейцами. Мне кажется, еще это время не наступило считает Килинкаров

Также политолог отметил: хорошего выхода из украинского конфликта у Европы нет.