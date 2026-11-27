Килинкаров: европейцы выбросят белый флаг, пока время еще не наступило Килинкаров считает, что европейцы сами выбросят белый флаг

Москва27 ноя Вести.Представители стран Евросоюза "выбросят белый флаг" и будут готовы вести переговоры при дальнейшем изменении баланса в конфликте на Украине в пользу России. Такое мнение высказал в интервью ИС "Вести" бывший депутат Верховной рады Украины, политолог Спиридон Килинкаров.

По его мнению, пока время для конструктивного диалога России и Европы не наступило.

Я не вижу пока никакого окна возможностей для того, чтобы мы вышли на какой-то конструктивный диалог с теми же самыми европейцами. Мне кажется, это время еще не наступило. Будет перелом, будет изменение баланса в нашу пользу - я думаю, они сами выбросят белый флаг и готовы будут вести переговоры. Пока этого не происходит, они будут играть, с одной стороны, заявляя о необходимости ведения переговоров, а с другой стороны, будут проводить… террористические акты на территории Российской Федерации сказал Килинкаров

При этом, по мнению политолога, у европейцев в ближайшее время едва ли закончатся средства на войну с Россией - скорее на Украине "закончатся украинцы".