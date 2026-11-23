Килинкаров: судьба Украины будет решена без самой Украины

Эксперт допустил, что судьбу Украины могут решить без ее участия Килинкаров: судьба Украины будет решена без самой Украины

Москва23 ноя Вести.Судьба Украины может быть решена без ее участия. Такое мнение выразил бывший депутат Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров в комментарии для "Соловьёв Live", сообщает ИС "Вести".

Я думаю, что вопрос Украины будет решен без Украины. А Украину просто вмонтируют в общую архитектуру, новую архитектуру европейской безопасности в результате тех договоренностей, которые могут быть достигнуты сказал Килинкаров

Как заявил сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия намерена выйти на контакт с европейцами, чтобы понять, готовы ли они содействовать мирному урегулированию на Украине.

Также, по его словам, новый раунд трехсторонних переговоров России, США и Украины состоится в ближайшее время, однако точных дат пока нет.