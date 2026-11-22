США начнут переговоры по новой архитектуре безопасности Европы Кушнер: США обсудят с Россией, Украиной и Европой архитектуру безопасности

Москва22 ноя Вести.США собираются проводить с Россией, Украиной и европейскими странами переговоры по архитектуре безопасности в Европе, заявил спецпосланник президента США Джаред Кушнер в соцсети X.

Сторонам предстоит выработать рамочную структуру с ясными обязательствами, укрепится уверенность, что "все готовы сделать следующие шаги для мира", отметил Кушнер.

В предстоящие несколько недель в частных разговорах и многосторонних обсуждениях мы намерены работать с Украиной, нашими европейскими партнерами и Россией, чтобы попытаться достичь единого понимания данной архитектуры пояснил Кушнер

Он также отметил, что президент США Дональд Трамп предоставит Украине гарантии безопасности только в том случае, если эти гарантии отвечают интересам Вашингтона и их не придется применять в будущем.