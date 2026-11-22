Москва22 ноя Вести.Президент США Дональд Трамп предоставит гарантии безопасности Украине только в том случае, если будет уверен, что они отвечают американским интересам и вряд ли будут применены. Об этом в социальной сети X написал зять Трампа Джаред Кушнер.

Одновременно с эти он добавил, что обсуждать украинскую безопасность в отрыве от европейской нельзя. Оба вопроса нужно рассматривать в комплексе.

Президент пошел бы на такой шаг только в том случае, если бы был убежден, что это отвечает национальным интересам Америки, а общая система безопасности делает вероятность фактического применения этих гарантий крайне низкой. Именно поэтому вопросы безопасности Украины нельзя решать в отрыве от послевоенной архитектуры европейской безопасности – их необходимо рассматривать в комплексе пояснил Кушнер

Он также отметил, что нынешние европейские институты и соглашения в области безопасности могут послужить важным фундаментом. Поэтому их необходимо укрепить и выяснить, почему они не смогли предотвратить конфликт на Украине.