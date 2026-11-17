Москва17 нояВести.Подготовленный Соединенными Штатами план обустройства Украины после завершения конфликта включает три основных пункта — долгосрочные обязательства по безопасности Киева, евроинтеграцию Украины и восстановление ее экономики.
Об этом на странице в соцсети X сообщил предприниматель и зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер
Мы добились значительного прогресса в реализации этого видения, опираясь на три ключевых направления: надежные и заслуживающие доверия гарантии безопасности для защиты Украины. Путь к членству в Евросоюз. Комплексный план процветания (после завершения конфликта – прим. ред.)отметил бизнесмен
Кушнер обратил внимание, что итоговые условия плана мирного урегулирования должны быть согласованы обеими сторонами — как Москвой, так и Киевом.
14 ноября зять Трампа сообщил, что на недавних переговорах по вопросу об урегулировании конфликта участники консультаций выдвинули несколько новых инициатив, некоторые из которых способны обеспечить прорыв в переговорном процессе.
Кушнер также отметил появление "позитивных идей" на переговорах по Украине.
До этого он рассказал, что цель США на мирных переговорах по Украине состоит в том, чтобы принять во внимание озабоченности всех сторон в области безопасности и минимизировать риск новых конфликтов.
При этом дипломатический источник сообщил, что встреча представителей Еврокомиссии, Германии, Франции, Британии, США, Украины и Всемирного банка в Брюсселе в начале ноября завершилась безрезультатно.
В свою очередь, глава киевского режима Владимир Зеленский назвал "непростой" очередную встречу представителей переговорных групп Украины, Соединенных Штатов и стран Европы, которая прошла 16 ноября в онлайн-формате.