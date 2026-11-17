Кушнер назвал три пункта американского плана по Украине Кушнер озвучил три основных пункта плана США по Украине

Москва17 ноя Вести.Подготовленный Соединенными Штатами план обустройства Украины после завершения конфликта включает три основных пункта — долгосрочные обязательства по безопасности Киева, евроинтеграцию Украины и восстановление ее экономики.

Об этом на странице в соцсети X сообщил предприниматель и зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер

Мы добились значительного прогресса в реализации этого видения, опираясь на три ключевых направления: надежные и заслуживающие доверия гарантии безопасности для защиты Украины. Путь к членству в Евросоюз. Комплексный план процветания (после завершения конфликта – прим. ред.) отметил бизнесмен

Кушнер обратил внимание, что итоговые условия плана мирного урегулирования должны быть согласованы обеими сторонами — как Москвой, так и Киевом.

14 ноября зять Трампа сообщил, что на недавних переговорах по вопросу об урегулировании конфликта участники консультаций выдвинули несколько новых инициатив, некоторые из которых способны обеспечить прорыв в переговорном процессе.

Кушнер также отметил появление "позитивных идей" на переговорах по Украине.

До этого он рассказал, что цель США на мирных переговорах по Украине состоит в том, чтобы принять во внимание озабоченности всех сторон в области безопасности и минимизировать риск новых конфликтов.

При этом дипломатический источник сообщил, что встреча представителей Еврокомиссии, Германии, Франции, Британии, США, Украины и Всемирного банка в Брюсселе в начале ноября завершилась безрезультатно.

В свою очередь, глава киевского режима Владимир Зеленский назвал "непростой" очередную встречу представителей переговорных групп Украины, Соединенных Штатов и стран Европы, которая прошла 16 ноября в онлайн-формате.