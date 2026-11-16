Кушнер перечислил три условия для постконфликтной Украины Кушнер: решение кризиса на Украине потребует гарантий безопасности для Украины

Москва16 ноя Вести.Долгосрочное решение кризиса потребует гарантий безопасности для Украины, обеспечения ее вступления в ЕС и плана ее экономического развития. Эти три условия устойчивого урегулирования конфликта на Украине назвал в своей публикации в соцсети X зять президента США Дональда Трампа и посредник на трехсторонних переговорах Джаред Кушнер.

По словам Кушнера, только выполнение всех трех задач позволит Киеву на переговорах решить оставшиеся сложные вопросы с Россией и гарантировать Украине благоприятное будущее.

Тесно работая с украинскими и европейскими партнерами, за последний год мы добились существенного прогресса в реализации целей по следующим направлениям: 1) Надежные гарантии безопасности Украине для защиты от будущей агрессии; 2) Путь к членству в ЕС, закрепление долгосрочного будущего Украины в Европе; 3) Всеобъемлющий план послевоенного процветания перечислил Кушнер

По мнению Кушнера, разработанный вместе с Европой, Всемирным банком и другими участниками экономический план предусматривает финансовую стабильность, восстановление Украины и обеспечивает инвестиции в ее экономическое развитие.

Ранее Кушнер отметил появление "позитивных идей" на переговорах по Украине.