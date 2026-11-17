Зеленский рассказал о "непростой" беседе переговорщиков ЕС, США и Украины Зеленский назвал беседу делегаций Украины с США и Европой "непростой"

Москва17 ноя Вести.Встреча представителей переговорных групп Украины, Соединенных Штатов и стран Европы, участники которой обсуждали пути урегулирования конфликта, прошла 16 ноября в онлайн-формате. Информацией об этом поделился в соцсетях глава киевского режима Владимир Зеленский.

Украинский политик уточнил, что от американской стороны в диалоге участвовали спецпосланники президента США Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер, а Европу "в полном составе" представляли те, кому, по мнению Зеленского, в дальнейшем предстоит вести переговоры с Россией, — делегаты Франции, Германии, Британии, Италии, Польши, а также Еврокомиссии, Евросовета и НАТО.

Сегодня был еще один разговор переговорных групп — украинской, американской и европейской — на уровне команд. Разговор был непростой, но результат есть: в Берлине в рамках коалиции желающих встретимся и наработаем конкретные совместные шаги в переговорном процессе заявил Зеленский

Он добавил, что Киеву необходимо "достойное завершение" конфликта вместе с гарантиями безопасности.

Ранее представитель Еврокомиссии Пауло Пиньо заявила о готовности европейских представителей подключиться к очередному раунду переговоров по Украине.

13 ноября глава Евросовета Антониу Кошта сообщил, что интересы Европы на переговорах будут отстаивать делегаты от институтов ЕС и пяти государств — Британии, Германии, Италии, Польши и Франции.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, в свою очередь, отметила, что страны Евросоюза примут участие в переговорах в рамках формулы "E5+ЕС".