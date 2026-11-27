Килинкаров заявил, что у Европы нет "хорошего выхода" из украинского конфликта Килинкаров: "хорошего выхода" из украинского конфликта у Европы нет

Москва27 ноя Вести.Хорошего выхода из конфликта на Украине для Европы на сегодняшний день нет; пока он не будет найдет – на Западе продолжат финансировать киевский режим. Такое мнение в интервью ИС "Вести" выразил экс-депутат Верховной рады Украины V-VII созывов Спиридон Килинкаров.

По его словам, из-за отсутствия выхода Европа закрывает глаза на коррупционные скандалы в Киеве.

До тех пор, пока Европа не найдет хороший для себя выход – а хорошего выхода из этой войны для Европы пока что не прослеживается – они будут продолжать финансировать этот режим. Несмотря на то, что это коррумпированный режим, несмотря на то, что внутри Украины активно обсуждаются все эти коррупционные скандалы, что открыто называют власть уже не украинской властью, а мафией, и, несмотря на все это, в интересах Европы – продолжать финансировать Украину и дальше отметил Килинкаров

Политик усомнился, что вести переговоры с европейскими чиновниками, финансирующими киевский режим, целесообразно.

Я не знаю, насколько, скажем так, целесообразно вообще вести переговоры с теми, кто для себя давно принял решение о том, что эта война должна продолжаться добавил он

Также Килинкаров заявил, что украинцы закончатся быстрее, чем деньги на поддержку Киева у Европы.