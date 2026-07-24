Килинкаров: Зеленский из-за картонного майдана ослаб и потерял право на насилие Килинкаров отметил слабость Зеленского на фоне "картонного" майдана

Москва24 июл Вести.Увольнение главкома Вооруженных сил Украины Александра Сырского на фоне "картонного" майдана стало проявлением слабости главы киевского режима Владимира Зеленского, который утратил право на насилие, заявил в комментарии ИС "Вести" бывший депутат Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров.

По его словам, оппоненты Зеленского "неминуемо" воспользуются этой слабостью.

Увольнение Сырского на фоне "картонного" майдана — это признак слабости Зеленского, и его оппоненты неминуемо этим воспользуются. Самое главное, что потерял Зеленский за время этого конфликта или внутри украинского политического кризиса — это право на насилие. Это право у него возникло ровно после выборов в 2019 году, когда его поддержали 73% избирателей. Сегодня у него уже такого права на насилие нет сказал Килинкаров

Политик отметил, что глава киевского режима фактически "больше ничего не может сделать с майданами на Украине".

Ранее Килинкаров предположил, что за "картонными" майданами на Украине после отставки министра обороны Михаила Федорова стоят украинские финансово-промышленные группы, союзные глобалистским элитам на Западе.