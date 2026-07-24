Москва24 июлВести.Увольнение главкома Вооруженных сил Украины Александра Сырского на фоне "картонного" майдана стало проявлением слабости главы киевского режима Владимира Зеленского, который утратил право на насилие, заявил в комментарии ИС "Вести" бывший депутат Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров.
По его словам, оппоненты Зеленского "неминуемо" воспользуются этой слабостью.
Увольнение Сырского на фоне "картонного" майдана — это признак слабости Зеленского, и его оппоненты неминуемо этим воспользуются. Самое главное, что потерял Зеленский за время этого конфликта или внутри украинского политического кризиса — это право на насилие. Это право у него возникло ровно после выборов в 2019 году, когда его поддержали 73% избирателей. Сегодня у него уже такого права на насилие нетсказал Килинкаров
Политик отметил, что глава киевского режима фактически "больше ничего не может сделать с майданами на Украине".
Ранее Килинкаров предположил, что за "картонными" майданами на Украине после отставки министра обороны Михаила Федорова стоят украинские финансово-промышленные группы, союзные глобалистским элитам на Западе.