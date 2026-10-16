Москва16 окт Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский должен уйти со своего поста "по-актерски" и будучи преданным. Об этом в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" заявил экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.

То, что сейчас происходит в отношениях между Зеленским и Трампом, который заявляет, что нужно Зеленского сменить… Если это неизбежно, то, как актер, Зеленский должен уйти со сцены не побежденным, а преданным... отметил Килинкаров

Он должен уйти преданным кем-то… Преданным Трампом, преданным союзниками, преданным своим окружением, преданным собственным народом. Но он должен остаться вот таким вот… Понимаете, несломленным. Вот если задача такая стоит, то я понимаю, зачем он идет на такую открытую конфронтацию с Дональдом Трампом… Потому что он думает о себе. Не о стране, не о последствиях, только о себе резюмировал он

Ранее Килинкаров заявлял, что Трампу следует заниматься отстранением Зеленского от власти. По его словам, тот - "препятствие" к миру, которое требуется устранить.