Москва4 октВести.Украине для устойчивого мира необходимы внутренние изменения. Об этом заявил экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в эфире "Соловьёв Live" для ИС "Вести".
Без изменений внутри самой Украины выйти на долгосрочный устойчивый мир у нас не получится. Многие говорят, что они уже не верят в украинский народ и прочее. Но я думаю, что внутри Украины должны произойти некие события, которые позволят в корне изменить то положение дел, с которым мы сталкиваемся сегоднясказал он
Килинкаров подчеркнул, что если внутри Украины изменений не будет, то последствия будут плачевными.
Эти изменения могут произойти на Украине, но при определенных обстоятельствах. После всего того, что сейчас там начало происходить, эти перемены неминуемо должны бытьдобавил он