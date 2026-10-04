Экс-депутат Верховной рады - о необходимости изменений внутри Украины Килинкаров: для устойчивого мира на Украине необходимы изменения внутри страны

Москва4 окт Вести.Украине для устойчивого мира необходимы внутренние изменения. Об этом заявил экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в эфире "Соловьёв Live" для ИС "Вести".

Без изменений внутри самой Украины выйти на долгосрочный устойчивый мир у нас не получится. Многие говорят, что они уже не верят в украинский народ и прочее. Но я думаю, что внутри Украины должны произойти некие события, которые позволят в корне изменить то положение дел, с которым мы сталкиваемся сегодня сказал он

Килинкаров подчеркнул, что если внутри Украины изменений не будет, то последствия будут плачевными.