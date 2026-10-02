Москва2 окт Вести.Экс-депутат Верховной рады Украины V-VII созывов Спиридон Килинкаров в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" призвал украинцев переосмыслить политический курс своего руководства и сделать выбор в пользу сохранения жизни, которую предлагает им Россия, в противовес политике нынешней власти Украины, ведущей страну к катастрофе.

Килинкаров убежден, что текущий статус-кво не вечен. Его позиция сводится к ожиданию политического фиаско действующей власти в Киеве и последующего судебного преследования главы киевского режима Владимира Зеленского и его окружения. При этом экс-депутат позиционирует российские инициативы как единственный путь к выживанию для украинского народа.

Что может на сегодняшний день предложить Россия украинцам в этих сложившихся условиях — жизнь. Жизнь — это много или мало? Потому что очевидно, что с этой властью их хотят довести до цугундера (подвести под расправу, довести до плачевного состояния — прим.ред.). На самом деле "война до последнего украинца" — это же не фигура речи. Сейчас именно это на Украине происходит. Так вам сегодня предлагают жизнь. Надо как-то, наверное, задуматься над тем, что происходит и к чему ведет эта самая украинская власть. Я надеюсь, что наступит тот период времени, когда все будет совсем не так, как сегодня. Хочу, чтобы народ Украины увидел крах этого режима и Зеленского за решеткой, и всех остальных… заявил Килинкаров

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции в ООН заявил, что у РФ нет проблем с доверием в вопросе переговоров по урегулированию украинского конфликта, однако для его решения необходимо выполнять договоренности, которые направлены на завершение конфликта с Украиной. Россия со своей стороны была готова к компромиссам и неоднократно это подтверждала, однако Киев и Запад неизменно срывали эти инициативы, подчеркнул Лавров.