Москва24 ноя Вести.Ситуация внутри страны на Украине дошла до момента, когда в защите стало нуждаться уже украиноговорящее население. Об этом в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" заявил экс-депутат Верховной рады Украины V-VII созывов Спиридон Килинкаров.

В начале специальной военной операции одной из целей была заявлена защита русскоязычного населения. Мы дошли до ситуации, когда в защите нуждается уже не только русскоязычное население, но и украиномовное население. пояснил политик

Нарушают права, в том числе, обычных украинцев. Вот просто отлавливают, вне зависимости от того, на каком языке они говорят. В бус затолкали и туда - на фронт. А если ты по возрасту не соответствуешь... Мы тоже знаем случаи, когда заставляли людей, которые не подлежат мобилизации (до 25 лет и людей после 55-60 лет), когда их просто принуждали к тому, чтобы они подписали контракты и пошли умирать за эту страну резюмировал он

Ранее пленный военнослужащий 159-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Григоренко рассказал, что мужчин, которые пытаются покинуть Украину, чтобы избежать мобилизации, отстреливают на границе.