Москва23 ноя Вести.Украинский проект, помимо антироссийской направленности, также действует против интересов Европы, поскольку его истинная цель - не победа Украины, а ослабление России, что приводит к значительным потерям для Европы. Об этом завил депутат Верховной рады Украины V-VII созывов Спиридон Килинкаров в комментарии для "Соловьёв Live", сообщает ИС "Вести".

Я думаю, что мало кто понимает, что украинский проект работает не только как антироссийский, но и как антиевропейский. Думаю, в какое-то время такое понимание придет и к европейцам, которые, может быть, до сегодняшнего дня еще не понимают, хотя, мне кажется, это абсолютно очевидно с учетом тех потерь, которые несет Европа в результате этого конфликта. Тут не нужно быть экспертом для того, чтобы понять, что на самом деле украинский проект уже работает как антиевропейский, когда говорят о том, что Украина победит заявил Килинкаров

Он отметил, что победа Украины над Россией изначально не была целью, поскольку это невозможно. Однако ослабление России – это уже другая задача.

На самом деле изначально такой цели не ставилось. Цель Украины была не победа над Россией. Все адекватные политики, а тем более военные, прекрасно понимали, что война между Россией и Украиной не предполагает ни единого шанса на победу Украины. Просто Украину используют для того, чтобы ослабить Россию. Ну вот мы наблюдаем этот процесс на протяжении уже пяти лет, и никто не ставит задачу победы Украины подчеркнул Килинкаров

Ранее он заявил, что Европа сама распространяет страхи, исходя из которых потом будут приниматься политические решения. Он подчеркнул, что на пресс-конференции президент России Владимир Путин заявил, что трехсторонний формат переговоров с лидерами Китая и США не направлен против других государств.