Москва23 ноя Вести.Великобритания не заинтересована в сильной Европе, а стремится использовать ее слабость для достижения собственных имперских амбиций, разбирая и перестраивая континент под себя. Об этом завил депутат Верховной рады Украины V-VII созывов Спиридон Килинкаров в комментарии для "Соловьёв Live", сообщает ИС "Вести".

По его убеждению, Великобритания преследует циничный план: разжечь украинский конфликт до предела, разрушить Европейский союз, а затем собрать его заново, подчинив себе. Он считает, что британцы обладают полным контролем над украинскими политическими кругами и являются движущей силой этого вооруженного противостояния. Для экс-нардепа очевидно, что жизни европейцев для Лондона ничего не значат.

Как вы думаете, Британия заинтересована в том, чтобы Европа была сильной? Нет. Британия заинтересована в том, чтобы Европа победила в этом противостоянии Европы в украинско-российском конфликте? Нет. Я думаю, у Британии совсем другие цели. Они достаточно амбициозные, у них имперские замашки. И они хотели бы разобрать Европу по запчастям и пересобрать ее под себя. То есть для британцев, что до последнего украинца, что, скажем, до последнего француза, итальянца - не имеет никакого значения заявил Килинкаров

Ранее он заявил, что конфликт на Украине может выйти за ее пределы: провокации европейских спецслужб и роль Великобритании указывают на заинтересованность Лондона в большой континентальной войне.