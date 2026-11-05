Москва5 ноя Вести.Конфликт на Украине может выйти за ее пределы: провокации европейских спецслужб и роль Великобритании указывают на заинтересованность Лондона в большой континентальной войне. Такое мнение в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" высказал экс-депутат Верховной рады V–VII созывов Спиридон Килинкаров.

Я вот какой-то период времени еще сомневался, но, судя по тому, как они действуют, я думаю, что, в принципе, выход войны за пределы Украины я тоже уже, в принципе, допускаю, потому что, судя по тому уровню провокаций, которые проводят европейские спецслужбы, и роль Британии во всем этом, она заинтересована в том, чтобы эта большая континентальная война была. Я думаю, они могут в принципе спровоцировать нас на такого рода [действия] сказал он

Ранее Килинкаров заявил, что план Великобритании заключается в развязывании континентальной войны и распространении конфликта за пределы Украины, чтобы "разобрать по запчастям" Евросоюз и пересобрать его вокруг себя.