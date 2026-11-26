Москва26 ноя Вести.Экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в интервью ИС "Вести" рассказал, с помощью каких рычагов европейцы пытаются постоянно блокировать переговорный процесс.

И тут мы подошли к тумбочке, о которой говорил президент РФ Владимир Путин. Есть два слова, которые каждый раз применяются, когда нужно заблокировать любой переговорный процесс. Одно слово - это Крым, а второе слово - НАТО. И начиная с 2014 года, как только обсуждения доходили до какой-то точки компромисса: "А Крым?" И все. И мы возвращаемся опять к этой самой тумбочке. То же самое с НАТО. Казалось бы, уже вопрос тысячу раз обсудили, уже тысяча заявлений было сделано. Нет, они его все равно актуализируют сказал Килинкаров

Образ "тумбочки" Путин использовал 12 ноября, в ходе переговоров обращаясь к спецпосланнику США Стивену Уиткоффу и Джареду Кушнеру, а по сути к Западу в целом. Президент России рассказал анекдот о жулике, построившем коттеджи под Киевом, которого вызвали в Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ). На вопрос о происхождении денег тот отвечает, что взял их в тумбочке, туда их положила жена, а ей деньги дал он сам, взяв их, в свою очередь, из той же тумбочки. Заключил Путин словами "Круг замкнулся".

Ранее спецпосланник и зять президента США Джаред Кушнер заявил о тупике в вопросе территорий в переговорах по Украине.