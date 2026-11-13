Москва13 ноя Вести.Глава Евродипломатии Кая Каллас в очередной раз подтвердила аналогию президента России Владимира Путина с "тумбочкой". На это обратил внимание в своей колонке журналист ИС "Вести" Александр Христенко.

С самого начала военного конфликта Россия заявляла, что считает неприемлемым присутствие иностранных войск на территории Украины.

Дональд Трамп предлагает всем сторонам договориться об инструментах обеспечения безопасности в Европе в целом, но та готова обсуждать это только "после наступления мира на Украине", после которого европейцы первым делом собираются вводить войска. А это означает продолжение войны. Круг замкнулся, заявил Владимир Путин. Тут и возникла эта горькая ирония и тот самый пример "из тумбочки" отметил Христенко

Журналист напомнил слова Владимира Путина, который разъяснил действия европейцев анекдотом о жулике с коттеджами на Украине

Допустим, какого-то жулика, который построил какие-то коттеджи под Киевом, пригласили в следственные органы, в то же НАБУ", - обращаясь к Уиткоффу и Кушнеру, а на самом деле к Западу в целом, иллюстрировал свою мысль российский президент. "Его спрашивают: "Где взял деньги?" Он отвечает: "В тумбочке". – "Хорошо. А кто положил деньги в тумбочку?" – "Жена". – "Откуда взяла жена?" – "Я ей дал". – "А ты откуда взял?" – "Из тумбочки". Круг замкнулся" процитировал он президента

Данную головоломку, как отметил журналист, Москва предлагает западникам решить самостоятельно, ведь именно они и создали угрозы безопасности на континенте, приближая военную инфраструктуру НАТО к границам России.

Но Европа не в состоянии даже приступить к обсуждению этой темы. Глава Евродипломатии Кая Каллас сначала сообщила, что в Европе "уже существует архитектура безопасности" с опорой на НАТО и ЕС, новая не нужна и вообще все прежние договоры нарушила Россия. Сегодня же она вновь объявила, что Европа будет готова обсуждать новую архитектуру безопасности только после мира на Украине. То есть повторила прежнюю позицию, глухую, как тумбочка, пример с которой и приводил Путин заключил Христенко

Ранее Калласс рассказала, что в Европе по-прежнему сохраняется позиция обеспечить для начала на Украине прекращения огня, а лишь потом вести переговоры о мире и безопасности Европы.