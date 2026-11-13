Москва13 ноя Вести.Интрига случилась прямо на летном поле: это произошло впервые за 10 визитов Стива Уиткоффа в Москву, с момента его первого приезда в феврале 2025 года. У Джареда Кушнера "послужной список" гораздо скромнее – он посетил Россию в третий раз. Политический обозреватель "Вестей" Александр Христенко - о том, что на самом деле увезли с собой из Москвы американские переговорщики и над чем теперь Европа ломает голову.

Интерес подогревал даже самолет, который начали активно готовить к отбытию из Москвы, когда уже стемнело.

На летном поле правительственного терминала "Внуково-2" стоял небольшой "Боинг-737" однотонного белого цвета с тонкой синей полосой. Без свойственной авиакомпаниям яркой ливреи и вообще без каких-либо надписей на корпусе, опознавательных знаков, регистрационного номера и даже флага на хвосте – лайнер для Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, очевидно, был призван не привлекать к себе внимание, но вместо этого лишь подогревал интерес.

Вдруг маленькая группа журналистов, в составе которой были сотрудники "Вестей", получила сигнал, что американские эмиссары по итогам переговоров в Кремле хотят ответить на вопросы прессы. Такого раньше не было.

Необычно себя вел и вышедший из "Ауруса" спецпосланник Трампа.

"Итак, привет, меня зовут Стив Уиткофф, а это мой коллега Джаред Кушнер", - общение он начал с основ.

Возможно, такая форма стала отражением его длительных усилий по поиску и возможному устранению коренных причин конфликта, который поначалу казался Белому дому не столь сложным. Но затем выяснилось, что придется погрузиться очень глубоко и начать, что называется, "от печки".

В ходе общения в Кремле в этот раз Владимир Путин привел в пример еще один доходчивый образ – "из тумбочки".

С самого начала Россия заявляла, что присутствие иностранных войск на территории Украины "для нас абсолютно неприемлемо", "это угрожает безопасности Российской Федерации", заявил американским эмиссарам президент России. Дональд Трамп предлагает всем сторонам договориться об инструментах обеспечения безопасности в Европе в целом, но та готова обсуждать это только "после наступления мира на Украине", после которого европейцы первым делом собираются вводить войска. А это означает продолжение конфликта.

Круг замкнулся, заявил Владимир Путин. Тут и возникла эта горькая ирония и тот самый пример "из тумбочки".

"Допустим, какого-то жулика, который построил какие-то коттеджи под Киевом, пригласили в следственные органы, в то же НАБУ", - обращаясь к Уиткоффу и Кушнеру, а на самом деле к Западу в целом, иллюстрировал свою мысль российский президент. – "Его спрашивают: "Где взял деньги?" Он отвечает: "В тумбочке". – "Хорошо. А кто положил деньги в тумбочку?" – "Жена". – "Откуда взяла жена?" – "Я ей дал". – "А ты откуда взял?" – "Из тумбочки". Круг замкнулся".

Эту головоломку Москва предлагает западникам решить самостоятельно, ведь это они и создали угрозы безопасности на континенте, раз за разом приближая военную инфраструктуру НАТО к российским границам.

Но Европа не в состоянии даже приступить к обсуждению этой темы. Глава евродипломатии Кая Каллас сначала сообщила, что в Европе "уже существует архитектура безопасности" с опорой на НАТО и ЕС, новая не нужна, и вообще все прежние договоры нарушила Россия. Накануне же она вновь объявила, что Европа будет готова обсуждать новую архитектуру безопасности только после мира на Украине. То есть повторила прежнюю позицию - глухую, как тумбочка, пример с которой и приводил Путин.

И даже в таких условиях Россия готова разговаривать. Перед отлетом в Дублин в том самом интервью на летном поле в Москве Уиткофф сообщил нам, что "благословение Кремля" получено, "европейцы присоединятся к следующей встрече". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил, что решение о проведении встречи в расширенном формате будет принято "после того, как мы поймем их [европейцев] реальное намерение и готовность способствовать мирному процессу".

Но для этого от Европы нужен хотя бы один уполномоченный переговорщик, а его как не было, так и нет. Решение этого вопроса, простого по сравнению с масштабом стоящих задач, тонет в обсуждениях. Лидеры Евросоюза раскололись на три фракции. В одной – Великобритания, Германия и Франция (уходящий с поста президента Эммануэль Макрон особенно рвется занять пост главного переговорщика и эффектно завершить карьеру). В другой - Италия и Польша, которые поддерживают кандидатуры Брюсселя. По законам ЕС, представлять блок на международной арене уполномочен глава Евросовета, бывший премьер Португалии Антониу Кошта, но также и глава евродипломатии Каллас, что делает этот вариант непроходным. Ее откровенно русофобские высказывания и отсутствие какого-либо политического веса на международной арене изначально ставят крест на любых миротворческих усилиях.

"Каллас? Это, должно быть, шутка", - сказал собеседник издания Politico в европейских дипломатических кругах.

Она, "вероятно, худший кандидат, которого можно выбрать". Тем не менее и у ее кандидатуры в Европе есть небольшая группа сторонников - третья фракция: дескать, ее назначение будет максимально раздражать Москву, и "это уже результат". Споры в Дублине продолжаются второй день.

"Об этом можно даже снять телешоу", - пошутил эстонский премьер Кристен Михал.

Впрочем, тем самым Европа все больше выставляет себя посмешищем, в таких оценках происходящего сходится даже западная пресса. Ведь слышатся лишь жалобы на то, что "судьбу Европы решают поверх головы Европы" и что "дальше лобби отеля" на переговоры не зовут.

Но элементарной готовности к ним у Европы нет. Экономический гигант с политической точки зрения оказывается карликом. Оттого даже Кушнер при всех его позитивных оценках переговоров в Абу-Даби назвал вопрос с определением кандидата от европейцев самым сложным.

Сложнее даже, чем получить "добро" на этот формат от российской стороны.

После переговоров в Кремле определенные заверения по дальнейшим шагам, в том числе по гуманитарному треку, были получены. Самолет Уиткоффа и Кушнера из ночной Москвы улетал с четко проложенным курсом - в Дублин, после которого, однако, пока вновь неизвестность.