Antidiplomatico: ЕС унижен из-за встречи Путина с Уиткоффом и Кушнером в Москве

Престиж Европы подорван: LAD об итогах встречи Путина с Уиткоффом и Кушнером Antidiplomatico: ЕС унижен из-за встречи Путина с Уиткоффом и Кушнером в Москве

Москва13 ноя Вести.Встреча президента России Владимира Путина со спецпредставителями американского лидера Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Москве обернулась для Евросоюза (ЕС) очередным ударом по репутации объединения. Соответствующий вывод содержится в публикации портала L’Antidiplomatico (LAD).

Редакция издания в этой связи назвала положение ЕС "крайней точкой унижения".

По оценке журналистов, в ситуации с конфликтом на Украине Евросоюз выбрал "медленную эвтаназию", которая ведет к его социально-экономическому краху.

Авторы статьи отметили, что Брюссель только на словах выступают за завершение конфликта, но даже не может выбрать представителя Европы для участия в переговорах.

Сохраняющаяся воинственная риторика лидеров ЕС, подчеркнул L’Antidiplomatico, свидетельствует о неконструктивности позиции Еврокомиссии.

Американские переговорщики вылетели из Москвы вечером 12 ноября и направились в Ирландию, где провели консультации с главой киевского режима Владимиром Зеленским.

В российской столице они обсуждали с Владимиром Путиным итоги двухдневных переговоров в Абу-Даби, разговор в Кремле занял более двух часов.

Стороны затрагивали урегулирование конфликта на Украине, включая гарантии безопасности и возможное участие европейских стран в переговорном процессе.

Уиткофф назвал предстоящий обмен пленными между Россией и Украиной свидетельством продвижения на пути к урегулированию.

Кушнер, в свою очередь, рассказал, что Вашингтон приступил к обсуждению с европейскими странами архитектуры безопасности на континенте.