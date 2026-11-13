Москва13 нояВести.Встреча президента России Владимира Путина со спецпредставителями американского лидера Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Москве обернулась для Евросоюза (ЕС) очередным ударом по репутации объединения. Соответствующий вывод содержится в публикации портала L’Antidiplomatico (LAD).
Редакция издания в этой связи назвала положение ЕС "крайней точкой унижения".
По оценке журналистов, в ситуации с конфликтом на Украине Евросоюз выбрал "медленную эвтаназию", которая ведет к его социально-экономическому краху.
Авторы статьи отметили, что Брюссель только на словах выступают за завершение конфликта, но даже не может выбрать представителя Европы для участия в переговорах.
Сохраняющаяся воинственная риторика лидеров ЕС, подчеркнул L’Antidiplomatico, свидетельствует о неконструктивности позиции Еврокомиссии.
Американские переговорщики вылетели из Москвы вечером 12 ноября и направились в Ирландию, где провели консультации с главой киевского режима Владимиром Зеленским.
В российской столице они обсуждали с Владимиром Путиным итоги двухдневных переговоров в Абу-Даби, разговор в Кремле занял более двух часов.
Стороны затрагивали урегулирование конфликта на Украине, включая гарантии безопасности и возможное участие европейских стран в переговорном процессе.
Уиткофф назвал предстоящий обмен пленными между Россией и Украиной свидетельством продвижения на пути к урегулированию.
Кушнер, в свою очередь, рассказал, что Вашингтон приступил к обсуждению с европейскими странами архитектуры безопасности на континенте.