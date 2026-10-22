Москва22 окт Вести.Не прошло и пяти лет, как в ЕС пришло осознание, что с Россией хорошо бы разговаривать. Каждый продуктивный визит американских представителей в Россию, как нынешний Уиткоффа в Санкт-Петербург, добавляет европейцам смятения и становится поводом для рефлексии: "А что же мы?"

И вот, по данным Politico, страны уже обсуждают кандидатуры, кто может представлять ЕС на потенциальной встрече с Владимиром Путиным в рамках прямых переговоров о мирном соглашении по Украине. Но даже это согласование для Европы пока остается непосильной задачей.

Ведь впервые о необходимости назначить "верховного переговорщика" от стран ЕС заговорили еще в январе. Тогда уже было понимание, что вести диалог одновременно со всеми невозможно (в конце концов, стран ЕС почти три десятка, да и слишком разные подходы у Словакии, и скажем, Эстонии) и надо выбрать кого-то одного. К весне составили своеобразный шорт-лист: от непримиримой главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен до как будто бы нейтрального главы Евросовета Антониу Кошты и дипломатичного президента Финляндии Александра Стубба.

Москва с некоторой долей иронии попыталась избавить европейцев от мук выбора, предложив на роль главного европереговорщика бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера, известного давней дружбой с Владимиром Путиным, но кандидатуру этого европейского гранда, который действительно потенциально мог бы как минимум снизить конфронтацию в российско-европейских отношениях, с порога отвергли и в Берлине, и в Брюсселе. А со своей кандидатурой за 10 месяцев в ЕС так и не смогли определиться.

За это время спецпосланник президента США Стив Уиткофф уже трижды встретился с Владимиром Путиным и не меньше десяти раз со спецпредставителем президента РФ Кириллом Дмитриевым. Договорились о создании трехсторонней рабочей группы по безопасности (Россия, США, Украина) в Абу-Даби, в ходе второго заседания в феврале, в частности, согласовали обмен пленными 157 на 157. Тогда же США и Россия восстановили военный диалог высокого уровня, прерванный в конце 2021 года. Затем из российского заключения были освобождены двое осужденных американцев: ветераны морской пехоты США Роберт Гилман и ВВС Стивен Хаббард. И наконец настоящим прорывом на экономическом треке стала дизельная сделка, потребовавшая отмены части санкций.

Все это движение навстречу друг другу между Москвой и Вашингтоном, а также взвешенная позиция Пекина сделали возможным самое ожидаемое событие планеты – трехстороннюю встречу Путина, Трампа и Си в середине ноября на полях саммита АТЭС в Китае.

В Европе же теперь заламывают руки, что остаются за бортом важнейших событий – отсюда экстренное возобновление подбора кандидатуры для переговоров. Новых имен, впрочем, не добавилось. А тем более новых идей

Процессы творческого поиска и принятия нестандартных самостоятельных решений в ЕС явно парализованы. Что неудивительно, ведь на руках теперь документально зафиксированное признание канцлера Мерца, который вдруг неожиданно "выдал базу", буквально заявив следующее: "Капитуляция, или тем более безоговорочная капитуляция Украины - об этом не может быть и речи. Ведь это означало бы капитуляцию всех нас". Налицо все признаки догмы: непоколебимая вера в продолжение финансовой и военной поддержки Киева как в непреложную истину, которая не требует доказательств и не подлежит сомнению, даже когда ведет к катастрофе.

Однажды выступив стороной украинского конфликта, Европа совершила стратегическую ошибку, не беря в расчет, что может стать проигравшей стороной этого конфликта. Само это понятие "безоговорочная капитуляция" для канцлера Германии, провозгласившего своей целью сделать Бундесвер самой сильной регулярной армией в Европе, должно быть, невыносима. Как и для Урсулы фон де Ляйен

Так что вместо переговоров об урегулировании в Китае в середине ноября, лидеры ЕС соберутся в конце месяца на свой специальный саммит, чтобы обсудить, как удовлетворить очередной запрос Зеленского о выделении дополнительных 70 миллиардов евро для Украины в 2027 году. Свободных денег нет, так что Европе, по-видимому, придется влезать в очередной кредит. Что, учитывая рекордный уровень госдолга ведущих экономик ЕС, грозит дальнейшей дестабилизацией всей Еврозоны.

Впрочем, европейское финансирование Киева отнюдь не гарантирует результат. Физически не хватает оружия, тех же ракет Patriot, и критически важны американские технологии. Напоминанием, как легко их можно лишиться, для Киева стали перебои в работе спутниковых терминалов Starlink и Starshield.

Глава SpaceX Илон Маск, к слову, на днях вообще предрек, что традиционные деньги в будущем "станут неважными", а мерилом реальной стоимости и валютой станут физические показатели – "мощность, киловатты, масса и энергия". По совпадению, как раз этих фундаментальных возможностей киевский режим сейчас активно лишается в ходе массированных российских ударов. Так что вопреки звучащим в ЕС заявлениям о необходимости "усилить переговорные позиции Киева", они лишь становятся слабее день ото дня.