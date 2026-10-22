Итоги переговоров Путина и Уиткоффа показали, что США смирились с интересами РФ

Путин заставил США учитывать интересы России на Украине Итоги переговоров Путина и Уиткоффа показали, что США смирились с интересами РФ

Москва22 окт Вести.Прошедшие в Санкт-Петербурге переговоры президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа показали, что Кремль заставил Вашингтон смириться с интересами Москвы на Украине. Об этом пишет газета "Взгляд".

Издание приводит мнения экспертов, которые отметили сильный фон, созданный Россией для встречи: Москва усилили позиции за счет продвижения армии на Донбассе и изоляции Украины с моря.

Москва в любом случае добьется целей спецоперации. Последующие удары ВС РФ по военной и портовой инфраструктуре Украины подтвердили, что Россия располагает средствами для достижения поставленных целей пояснил депутат ГД Александр Асафов

В публикации уточняется, что еще несколько лет назад США пытались говорить с Российской Федерацией с позиции силы и санкционного давления. Однако переговоры показали, что ситуация изменилась.

Благодаря усилиям Путина характер диалога изменился: Вашингтон вынужден учитывать российские интересы и признал необходимость говорить с нами на равных подчеркнул Асафов

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков озвучил свою оценку встречи Путина и Уиткоффа. Он констатировал, что процесс продвигается и все ближе подходит к завершению конфликта на Украине.