Строкань: украинский конфликт перестал тяготеть над отношениями РФ и США Журналист Строкань: украинский конфликт перестал давить на отношения РФ и США

Москва22 окт Вести.По итогам переговоров России и США в Санкт-Петербурге можно сказать, что сторонам наконец удалось снять с двусторонних отношений тяжелую гирю украинского конфликта. Такое мнение в интервью информационной службе "Вести" высказал журналист Сергей Строкань.

Журналист отметил, что во время встречи сторонам удалось обсудить вопросы, не касающиеся украинского кризиса.

В Санкт-Петербурге мы увидели главное. Мы увидели… ситуацию, когда нам, похоже, удалось или удается снять с российско-американских отношений тяжелую гирю украинского конфликта. Наши отношения уже перестают быть их заложниками. Неслучайно там говорилось о других вещах. Тема дизеля, тема Ирана… Смотрите, при том, что Иран – наш союзник, но нам удалось не испортить отношения с Соединенными Штатами и с Ираном тоже заявил Строкань

21 октября президент России Владимир Путин провел встречу со спецпосланником американского лидера Стивеном Уиткоффом в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге.