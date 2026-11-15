Зарубин: Путин жестами дополнял слова на встрече с Уиткоффом и Кушнером

Зарубин: Путин жестами дополнял слова на встрече с делегацией США Зарубин: Путин жестами дополнял слова на встрече с Уиткоффом и Кушнером

Москва15 ноя Вести.Президент России Владимир Путин жестами дополнял слова на встрече с американскими спецпосланниками Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером, рассказал Павел Зарубин для ИС "Вести".

Журналист обратил внимание, что на столе для переговоров заранее для каждого участника были подготовлены блокноты для записей.

Чтобы слова все были понятны еще лучше, Путин активно жестикулирует и буквально рисует фигуры, которые олицетворяют нынешнюю ситуацию отметил Зарубин

Во время встречи с американскими эмиссарами Владимир Путин анекдотом про "деньги из тумбочки" объяснил противоречивость позиции Евросоюза по Украине.