Зарубин: Уиткофф так разговорился на встрече с Путиным, что забыл о переводчике

Зарубин рассказал, как Уиткофф заговорился на встрече с Путиным в Кремле Зарубин: Уиткофф так разговорился на встрече с Путиным, что забыл о переводчике

Москва12 ноя Вести.Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф так разговорился во время встречи с президентом России Владимиром Путиным, что забыл о необходимости перевода своей речи. Об рассказал Павел Зарубин, сообщает ИС "Вести".

Он отметил, что переводчик все это время активно записывал за американским переговорщиком.

Стивен Уиткофф так разговорился, что забыл о том, что его речь нужно еще переводить. Переводчик активно записывал, но в какой-то момент Стивен Уиткофф спохватился, и теперь переводчик переводит огромный пласт текста сказал Зарубин

Переговоры президента России Владимира Путина со спецпредставителями президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Кремле прошли сегодня в Кремле. Встреча началась в 15.05 мск и продлилась более двух часов.