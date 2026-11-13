Москва13 ноя Вести.Спецпосланник президента США Джаред Кушнер в ходе визита в Москву 12 ноября не совсем верно понял слова президента РФ Владимира Путина об условиях участия европейцев в переговорах по урегулированию конфликта на Украине - произошел своего рода "лингвистический парадокс". Такое мнение высказал в интервью ИС "Вести" политолог Максим Жаров.

Накануне спецпосланник президента США Джаред Кушнер по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве сообщил, что стороны договорились расширить состав будущего раунда консультаций и включить в него представителей европейских государств. Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф также заявил журналистам, что представители Европы присоединятся к следующему раунду переговоров по Украине.

Была поставлена телега впереди лошади, и, естественно, телега поехала из-за этого назад, а не вперед. То есть, условно говоря, американцы сказали: мы хотим, давайте обсуждать гарантии безопасности, мы, в общем, заинтересованы в том, чтобы процесс двигался. Если не получается по территориальным вопросам договориться, давайте это обсудим. Кремль сказал: "Окей, давайте обсудим". Поехали в Абу-Даби, а там, в Абу-Даби, американцы начали обсуждать допуск Европы в переговоры. Собственно, это уже фактически немножко другое, мягко выражаясь указал Жаров

За этим, по словам политолога, последовал своего рода "лингвистический парадокс".

А дальше получилась вот эта лингвистическая неувязочка, я ее называю "лингвистический парадокс", когда Джаред Кушнер услышал в словах Владимира Путина о том, что мы, в принципе, не против участия европейцев, но есть определенные условия, что они должны нам показать, что они хотят мира, а не войны, и должны четко определиться с переговорщиками, тогда мы будем решать вопрос, собственно, об их допуске. Кушнер это понял так, что уже все на мази, можно отчитаться перед Трампом, хороший, позитивный инфоповод объяснил Жаров

Теперь же, по словам политолога, в пресс-службе Белого дома говорят, что в Абу-Даби и в Кремле Уиткофф и Кушнер занимались более узкой миссией по обмену пленных.

Они судорожно ищут, к чему бы привязать Уиткоффа и Кушнера сейчас, поскольку все отменилось пока на данный момент… Для команды Трампа важно, чтобы процесс шел, чтобы были позитивные инфоповоды - неважно, что там будет происходить в реальности отметил Жаров

Участие представителей европейских стран в переговорах по украинскому конфликту не обсуждалось на встрече президента РФ Владимира Путина со спецпосланниками американского лидера в Кремле, заявила 13 ноября официальный представитель МИД России Мария Захарова. Об условиях, необходимых для диалога Москвы с европейскими государствами, говорил журналистам и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.