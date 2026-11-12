Уиткофф утверждает, что к следующему раунду переговоров присоединятся европейцы Уиткофф заявил, что к следующему раунду переговоров присоединятся европейцы

Москва12 ноя Вести.Представители Европы присоединятся к следующему раунду переговоров по Украине, заявил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф журналистам.

Европейцы присоединятся к следующей встрече, и мы считаем это очень важным событием. Они наши партнеры, и для них важно быть вовлеченными сказал Уиткофф

12 ноября утром эмиссары США Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер прилетели в Москву на переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Встреча российского лидера с американскими представителями состоялась в Кремле.

После переговоров с Путиным Уиткофф и Кушнер вылетели из Москвы. Самолет Boeing C-40 Clipper с американской делегацией вылетел из аэропорта Внуково в 18.15 по московскому времени.