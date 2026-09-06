Уиткофф выразил надежду, что трехстороннюю встречу объявят в ближайшее время Уиткофф: трехстороннюю встречу могут объявить в ближайшее время

Москва6 сен Вести.Трехстороннюю встречу по Украине могут объявить в ближайшее время, заявил спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф после переговоров в Киеве.

Американские эмиссары Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер 6 сентября провели переговоры с украинской стороной. Накануне, 5 сентября, они побывали в Москве, где встретились с президентом РФ Владимиром Путиным. Представитель Трампа отметил, что в ходе переговоров в Кремле был достигнут "значительный прогресс", а в Киеве услышаны новые идеи.

[Глава киевского режима Владимир] Зеленский говорил о трехсторонней встрече, о которой, как мы надеемся, будет объявлено в ближайшее время приводят слова Уиткоффа украинские СМИ

Представитель американского президента подчеркнул, что для достижения договоренностей РФ и Украине придется пойти на определенные компромиссы. США считают, что необходимые условия для этого уже есть, добавил он.

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера, предприниматель Джаред Кушнер прибыли в воскресенье, 6 сентября, в Киев для консультаций по вопросам урегулирования. С украинской стороны участие в переговорах приняли Владимир Зеленский, глава его офиса Кирилл Буданов (внесен в России в перечень террористов и экстремистов), руководитель Службы внешней разведки Украины Рустем Умеров и глава парламентской фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия.

Переговоры прошли в два этапа. Первый раунд с представителями киевского режима получился содержательным, заявил ранее Стив Уиткофф. Во втором раунде участие приняли в том числе представители европейских стран.

В субботу, 5 сентября, в Кремле встречу с Уиткоффом и Кушнером провел президент России Владимир Путин. Как сообщил по ее итогам помощник главы российского государства Юрий Ушаков, продлившиеся более трех часов переговоры были своевременными и весьма полезными для обеих сторон. Во встрече также принимал участие спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.