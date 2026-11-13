Москва13 нояВести.Даты следующего раунда переговоров по украинскому урегулированию уже согласованы. Об этом каналу CNN заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф.
У нас в графике уже есть очередная встречазаявил он
Уиткофф также добавил, что ради обеспечения мира "все будут работать очень и очень напряженно".
Дату нового раунда переговоров американские посланники пока не раскрыли.
Представители Вашингтона сейчас находятся в Дублине. Туда они прилетели, чтобы встретиться с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Днем ранее они посетили Москву, чтобы провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным и обсудить некоторые детали по итогам трехсторонней встречи делегаций из РФ, США и Украины.