Спецпосланник Трампа Уиткофф заявил, что следующие переговоры уже запланированы Уиткофф: следующий раунд переговоров по Украине уже намечен

Москва13 ноя Вести.Даты следующего раунда переговоров по украинскому урегулированию уже согласованы. Об этом каналу CNN заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф.

У нас в графике уже есть очередная встреча заявил он

Уиткофф также добавил, что ради обеспечения мира "все будут работать очень и очень напряженно".

Дату нового раунда переговоров американские посланники пока не раскрыли.

Представители Вашингтона сейчас находятся в Дублине. Туда они прилетели, чтобы встретиться с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Днем ранее они посетили Москву, чтобы провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным и обсудить некоторые детали по итогам трехсторонней встречи делегаций из РФ, США и Украины.