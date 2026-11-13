Политолог Светов: Россия не допустит Каллас до переговоров по Украине

РФ не допустит Каллас к переговорам по урегулированию кризиса на Украине Политолог Светов: Россия не допустит Каллас до переговоров по Украине

Москва13 ноя Вести.Россия не допустит главу дипломатии ЕС Каю Каллас к переговорам по урегулированию украинского кризиса, предположил в беседе с NEWS.RU политолог Юрий Светов.

Эксперт также выразил сомнение, что Европа изберет своим посредником президента Франции Эммануэля Макрона из-за его ослабленных политических позиций.

Надеюсь, Европа не удовлетворит заявление Каи Каллас, которая сказала, что якобы разговаривать по украинскому вопросу должна она... Но если они совершенно сумасшедшие, пусть выдвигают ее. Я думаю, что Россия такого переговорщика отклонит высказался Светов

Политолог отметил, что текущая политика европейских государств говорит об их желании затянуть конфликт на Украине. По его мнению, на это указывает подготовка очередного пакета поддержки для Киева, в который войдут финансирование и вооружения.

Что касается Макрона, который хочет представлять Европу в рамках мирного процесса, - он же, по их политической терминологии, "хромая утка" заключил Светов

Ранее политолог Сергей Шершун рассказал, что президент Финляндии Александр Стубб может представлять Европу в следующем раунде переговоров по украинскому урегулированию, если европейские страны допустят к консультациям.